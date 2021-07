Portugal com menos 18 mil alunos no último ano letivo

O total do número de alunos em Portugal, do pré-escolar ao ensino secundário, no último ano letivo (2019/2020), reduziu cerca de 18 mil face ao ano anterior, revela o relatório anual Educação em Números, hoje divulgado.

De acordo com os dados compilados pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC), em 2019/2020 havia menos 18.022 alunos do que em 2018/2019 - passando de 1.613.334 para 1.595.312 (-1,12%) - situação que o Ministério da Educação (ME), em comunicado, diz ser "reflexo da demografia".

Por subsistemas de ensino, o pré-escolar foi o único que contrariou a tendência de descida do número de estudantes matriculados em Portugal, registando uma subida de 7.389, para os 251.108.