As urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tiveram uma quebra de 20% em outubro e novembro, face ao mesmo período de 2022.



Os dados do Portal da Transparência do SNS, consultados pelo CM, mostram que nos dois primeiros meses completos em que mais de 2500 médicos cumpriram a escusa de horas extraordinárias para além das 150 anuais obrigatórias, houve 910 821 episódios de urgência, enquanto no período homólogo tinham sido 1 147 269.









