As escolas portuguesas perderam mais de 29 mil educadores de infância e professores do Básico e Secundário em doze anos. O número de alunos também caiu – em 2020/21 havia menos 199 203 alunos matriculados do Pré-Escolar ao Secundário do que em 2009/10 – mas em termos percentuais a queda é menor nos alunos (menos 12,2%) do que no corpo docente (menos 16,6%).









Ver comentários