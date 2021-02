Portugal registou esta terça-feira uma das maiores descidas no número de pacientes hospitalizados, somando 4482 doentes internados, menos 350 do que na véspera.

Já em Cuidados Intensivos há 752 pacientes, numa redução de 32 em relação a segunda-feira.





Outra boa notícia é que os casos ativos em Portugal continuam a cair (esta terça-feira diminuíram 7474) e já estão abaixo dos 100 mil (95 320), algo que não acontecia desde 8 de janeiro.





Foram contabilizadas mais 111 mortes relacionadas com a Covid-19 e 1502 novos casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância 123 180 contactos, menos 8341 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde 30 de janeiro. Entretanto, já foram detetados quatro casos de infeção com a variante sul-africana em Portugal. O primeiro caso foi identificado em dezembro e desde então houve mais três infeções, revelou o laboratório Synlab, responsável pelos rastreios que confirmaram quatro infeções. “A confirmação foi efetuada no sábado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, após análise por sequenciação do genoma das amostras identificadas”, refere o Synlab, que é responsável pela realização de todos os testes PCR e antigénio em todos os aeroportos portugueses.