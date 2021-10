Menos 55% de incêndios e menos 83% de área ardida do que nos últimos 10 anos

e de área ardida em Portugal. De acordo com o mais recente relatório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIF), este ano registaram-seface ao histórico dos últimos dez anos.Até ao dia 21 de outubro deste ano registaram-se um total deque resultaram emhectares de área ardida. São menos 1769 incêndios do que no ano passado.Quanto à dimensão dos incêndios, este ano, representando 83% do número total de incêndios. Já os de maior dimensão, até à data só se assinala a ocorrência de 2 incêndios com área ardida igual ou superior a 1000 hectares.É ainda de sublinhar que se registaram- fogos em que a área ardida total é igual ou superior a 100 hectares -, que resultaram em 9675 hectares de área ardida, cerca de 44% do total da área ardida.Já as causas mais frequentes de incêndio em 2021 são o incendiarismo (23%) e queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas (20%). Os reacendimentos representam apenas 4% das causas apuradas.Do total de 7683 incêndios, 6607 foram investigados e concluíram o processo de averiguação de causas.Cumpre ainda ressaltar que o(1301), seguido por Lisboa, com 694 fogos registados e em terceiro lugar Braga, com 690. A maior parte dos incêndios registados são, maioritariamente, de reduzida dimensão, não ultrapassando 1 hectare de área ardida.Quanto à àrea ardida,é o distrito mais afetado, somando 4079 hectares (19% da área total ardida), decom 4044 hectares (18% do total) e decom 2128 hectares (10% do total).O relatório conclui ainda que a área ardida em 2021 é consideravelmente inferior à área ardida "expectável" tendo em conta a severidade meteorológica verificada.