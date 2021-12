Menos 6058 bebés do que em 2020

Nos primeiros onze meses de 2021 foram realizados 72316 ‘testes do pezinho’ a recém-nascidos, menos 6058 que no mesmo período do ano passado. Segundo dados fornecidos aopelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), este é o registo mais baixo dos últimos anos: tirando o primeiro ano da pandemia, só em 2017 é que foram realizados menos de 80 mil ‘testes do pezinho’ entre um de janeiro e 30 de novembro. A manter-se a média de 6574 nascimentos por mês, este deverá ser o primeiro ano em que o número de bebés fica abaixo dos 80 mil.De acordo com os dados do INSA, os distritos de Lisboa (21 485) e Porto (13 435) concentram quase metade dos bebés nascidos em 2021. Os distritos de Bragança (466), Portalegre (533) e Guarda (576) são aqueles onde há menos nascimentos.O Programa Nacional de Rastreio Neonatal realiza, desde 1979, testes de rastreio de algumas doenças graves, em todos os recém-nascidos (entre o 3º e 6º dia de vida), o chamado "teste do pezinho". O painel das doenças rastreadas é constituído por 26 patologias: hipotiroidismo congénito, fibrose quística e 24 doenças hereditárias do metabolismo.