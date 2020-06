Menos 90 mil exames nacionais por causa da Covid-19

As novas regras adotadas por causa da pandemia reduziram muito o número de alunos inscritos e de provas a realizar este ano na primeira fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, que começa já a 6 de julho.Estão previstas 254 865 provas, menos 87 705 do que o ano passado, enquanto o número de alunos inscritos este ano é de 151 530, menos 8310 do que em 2019.O regime de exceção introduzido pelo Governo faz com que este ano os exames nacionais não sejam um requisito obrigatório para a conclusão do Secundário. Apenas as notas internas atribuídas pelos professores determinam as classificações dos alunos.É por isso que nos dados do Júri Nacional de Exames, revelados ontem pelo Ministério da Educação (ME), 91% dos estudantes se inscrevem para concorrer ao Ensino Superior, restando 9% para provas de equivalência à frequência. O ano passado, o objetivo da maioria era concluir o Secundário.Os dados do ME indicam também que só 55% dos alunos são candidatos ao Superior este ano, uma vez que os alunos do 11º ano que realizam provas não concorrem já em 2020. Português deixa também de ser a prova mais realizada, uma vez que não será obrigatória para todos os finalistas. Apenas 558 inscrições são provenientes do ensino profissional.Manuel Heitor, ministro da Ciência e do Ensino Superior, garantiu que a partir de setembro o ensino será "presencial", lembrando que foram essas as "condições para as quais os cursos foram acreditados". "Se não for assim os cursos perdem a acreditação", avisou, frisando que já foi revogado o estado de emergência que obrigou ao ensino à distância. O ministro apelou ao desdobramento de horários por causa dos transportes públicos.