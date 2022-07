Menos alunos candidatos ao Ensino Superior no primeiro dia

O número de estudantes que apresentaram candidatura ao ensino superior no dia em que arrancou a primeira fase do Concurso Nacional de Acesso desceu em relação ao ano passado.De acordo com as estatísticas diárias esta terça-feira divulgadas pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), na segunda-feira, inscreveram-se 11 284 alunos, menos 267 dos que o fizeram a 6 de agosto do ano passado (quando foram 11 551 os candidatos no primeiro dia). A descida é na ordem dos 2%.As candidaturas decorrem até 8 de agosto, no site da DGES (www.dges.gov.pt). Os estudantes podem concorrer a um máximo de seis pares instituição/curso, a indicar por ordem de preferência, e têm à escolha um lote de 1103 cursos em universidades e politécnicos do ensino público. Foram abertas 55 640 vagas (mais 721 de concursos locais): as cidades de Lisboa, Porto e Coimbra concentram 45% dos lugares disponíveis.