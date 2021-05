Menos de 2% das mortes em Portugal no começo de abril atribuídas à Covid-19

Menos de dois por cento das mortes em Portugal entre 05 e 18 de abril foram atribuídas à covid-19, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).No período entre 05 e 18 de abril morreram em Portugal 3940 pessoas.Entre 05 e 11 de abril morreram 33 pessoas com covid-19 e entre 12 e 18 de abril morreram 28 com a doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.A covid-19 foi responsável por 1,7% e 1,4% das mortes nessas semanas, respetivamente, refere o INE, assinalando que o total de óbitos continua abaixo da média dos últimos cinco anos.O número de mortes atribuídas à doença continua em descida desde o pico atingido na semana de 25 a 31 de janeiro, em que houve 2.036 mortes de pessoas com covid-19.Nos indicadores de mortalidade hoje divulgados, o INE refere que 68,8% do total de mortes no período analisado foram de pessoas com 75 anos de idade ou mais.Em relação à média para o mesmo período de 2015 a 2019, o número de mortes desceu este ano em relação a todos os grupos etários, menos na faixa dos 65 aos 69, em que aumentou 12,2%.A maior redução de mortalidade verificou-se no grupo com idades entre 85 e 89 anos, em que se morreu menos 16,6% do que a média de 2015 a 2019.Do total de mortes destas duas semanas, 62,6% aconteceu em hospitais, 2.000 foram de homens e 1940 de mulheres.A maior parte dos óbitos (81,2%) aconteceu na Área Metropolitana de Lisboa, Norte e Centro.