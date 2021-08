Menos de 25% dos subsídios requeridos por cuidadores informais foram deferidos

Menos de 25% dos pedidos para atribuição de subsídio a cuidadores informais foram deferidos ao longo dos 12 meses do projeto-piloto de aplicação do estatuto do cuidador informal (ECI), de acordo com dados oficiais divulgados pela Segurança Social.

Dos 1.724 pedidos de reconhecimento do estatuto apresentados por cuidadores informais principais nos 30 concelhos que integraram o projeto-piloto que durante um ano testou a aplicação diploma no território continental (entre 01 de junho de 2020 e 31 de maio de 2021), 977 foram deferidos e dizem respeito a um universo de 1.037 pessoas cuidadas.

"Nos concelhos abrangidos pelos projetos-piloto foram entregues 2.198 requerimentos, dos quais 80% tiveram origem nos Serviços de Atendimento da Segurança Social e 20% foram submetidos através da Segurança Social Direta. Dos requerimentos entregues, 78% (1.724 requerimentos) foram para "cuidador Informal principal" e 22% (474 requerimentos) para "cuidador informal não principal", refere o relatório da Segurança Social.