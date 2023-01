Os cursos de formação de Educação tinham, em 2020/21, menos de 5 mil alunos inscritos. Nesse ano, inscreveram-se no 1.º ano dos mestrados que conferem formação para dar aulas no Básico e Secundário 2324 estudantes.



No total, os vários cursos tinham 4939 mestrandos. Os dados, revelados no relatório ‘Estado da Educação 2021’, divulgado esta quinta-feira pelo Conselho Nacional de Educação, mostram que há áreas onde a carência de professores é mais acentuada – e a falta de candidatos para ensinar “parece constituir um problema acrescido no futuro”.









