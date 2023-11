Mais de dois milhões de fiéis mantêm a tradição de, por estes dias, deslocarem-se aos cemitérios para prestar homenagem aos entes queridos. O momento é de reflexão, mas também para arranjar as campas e colocar flores. Contudo, “com o aumento do custo de vida, as pessoas acabam por comprar menos flores, embora os preços não tenham subido no último ano”, como disse ao CM Fernanda Monteiro, que há mais de 20 anos é florista em Benfica, Lisboa.









