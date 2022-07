Menos mortes e casos de Covid-19 na última semana em Portugal: 72 óbitos e 29 277 infetados

Portugal registou na última semana De 19 a 25 de julho) 29 277 novos casos de Covid-19, menos 6 324 que na semana anterior. O número de óbitos também diminuiu, tendo-se totalizado um número total de 72 vítimas mortais, menos 38 que na última semana.Os internamentos também baixaram, relativamente à semana passada, resgistando-se um total de 833 internamentos em enfermarias (menos 196) e 54 em unidades de cuidados intensivos (mais cinco).

De acordo com o boletim da Direção Geral de Saúde (DGS), a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 284 casos por 100 mil habitantes, tendo registado uma diminuição de 18% em relação à semana anterior, e o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus desceu para 0,86.



Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 11 882 novos casos, menos 3 344 que na semana anterior. 23 pessoas morreram vítimas da Covid-19, menos 22 que no período anteriormente registado.



No Norte contabilizaram-se 6624 novas infeções, menos 1780 que antes, tendo registado 17 óbitos, mais um. A região Centro registou 4424 casos (menos 518) e 10 mortes (menos 13).



No Alentejo foram registados 1532 casos positivos (menos 212) e quatro mortes (menos nove) e no Algarve verificaram-se 2148 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 445) e 10 mortes (mais duas).



Na região autónoma da Madeira verificaram-se mais 1015 novos casos de Covid-19 (mais 162) e sete mortos (mais quatro). Nos Açores 1652 pessoas testaram positivo (menos 187) e uma pessoa morreu (menos uma).