Menos novos casos de Covid-19 a Norte

O Norte é a região do território do continente com o menor número diário de novos casos. Os dados divulgados este domingo indicavam sete novos doentes no Norte, 11 no Alentejo, 22 no Algarve, 25 no Centro e 225 na área de Lisboa e Vale do Tejo.Os Açores somaram mais um infetado, tal como a Madeira. Após três meses da pandemia em Portugal, a propagação do vírus no Norte é menos intensa que na fase inicial da doença, quando a região liderou por várias semanas nos novos casos.A Grande Lisboa é, pelo contrário, a zona com mais novos infetados desde a terceira fase do desconfinamento, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde.