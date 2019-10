Menos oferta de castanha faz disparar preços

Este ano há menos castanha, dizem os produtores do Fundão e de Sernancelhe. A menor oferta faz aumentar o preço do quilo da castanha que apesar de tudo tem "a qualidade assegurada".Na Beira Baixa, a produção de castanha deverá sofrer uma quebra entre os 50 e os 75%. "Os produtores estão desanimados. Nos últimos três anos a produção tem vindo a diminuir e este outono é uma verdadeira catástrofe", conta aoFrancisco Reis, proprietário de um souto de 2,5 hectares na aldeia de Peroviseu. "Aqui, tenho castanheiros centenários de onde tirava em média 100 quilos de castanha. Este ano se conseguir apanhar 20 é muito. A castanha está mirrada nos ouriços", diz.Em Sernancelhe, a quebra também se sente nestes primeiros dias de apanha do fruto. "Podemos falar numa quebra na ordem dos 10 a 20%. Por termos menos oferta é natural que o preço do quilo aumente. Este ano vou vender o quilo a quatro euros, mais caro que no ano passado", explica o produtor Fernando Santos."O vento forte dos últimos dias fez cair muitos ouriços, grande parte já abertos e com castanha de qualidade no interior: a martaínha é a melhor castanha do País", complementa José Augusto, 55 anos, produtor há mais de 20.