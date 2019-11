Mensagens suspeitas tramam técnica da Segurança Social

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma das técnicas da Segurança Social que a Relação de Lisboa mandou julgar por terem mentido – o que levou à retirada das duas filhas a Ana Maximiano – trocou mensagens com o ex-companheiro da mulher, ainda antes do desfecho. Esta proximidade foi sempre mencionada pela defesa. As mensagens foram agora usadas como prova.