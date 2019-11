Mentira de técnicas da Segurança Social tira duas filhas a mãe em Cascais

Ana Maximiano ficou sem a guarda das duas filhas de dois e quatro anos em dezembro de 2015. Viu as meninas serem entregues ao pai, condenado por violência doméstica agravada. Ana chegou a fazer greve de fome como forma de protesto.Foi acusada - sabe-se agora, injustamente - de ter abandonado uma das filhas num café, quando apenas se dirigiu para dentro da escola onde estava a outra filha. Na altura, Ana Maximiano tinha um dispositivo eletrónico que lhe permitia perceber quando o seu agressor estava por perto.Este episódio acabou por ser o início de uma batalha que termina agora com duas técnicas da Segurança Social pronunciadas, por ordem do tribunal da Relação, de falsidade de depoimento ou testemunho e ainda denegação de justiça ou prevaricação.As duas técnicas elaboraram um ofício que mandaram para o tribunal dizendo que Ana Maximiano tinha abandonado a filha e que pretendia fugir com as crianças.Os juízes desembargadores referem que "as arguidas fizeram crer que as meninas passavam perigo, sabendo que os factos invocados eram falsos. Visavam a retirada das crianças à mãe causando-lhe sofrimento".Tudo para beneficiarem o pai. Gameiro Fernandes, advogado de Ana, disse que "esta decisão é histórica. É a primeira vez que técnicas da Segurança Social são levadas a julgamento".