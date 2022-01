A apresentadora de televisão Sara Santos, de 38 anos, e o marido, Carlos André, de 39 anos, acusam a administração do Hospital de Setúbal de ter mentido sobre a causa da morte da filha, a 6 de fevereiro de 2018."Mentiram sobre a morte da minha bebé. Disseram-nos que era muito pequenina, que não iria sobreviver e que fizeram tudo o que lhes estava ao alcance", descreve a mulher ao Correio da Manhã, recordando as palavras do diretor do Serviço de Obstetrícia, no dia seguinte ao do parto.