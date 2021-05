Mercado Caramelo regressa a Palmela este fim-de-semana

A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo e pela Confraria da Sopa Caramela, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, decorrerá nos dias 8 e 9 de maio, em Pinhal Novo.Com a recriação deste Mercado, pretende-se aliar a animação e a história, com o envolvimento de instituições e Movimento Associativo da freguesia, contribuindo para a preservação e divulgação das tradições e identidade local. A divulgação da Sopa Caramela, a dinamização do comércio tradicional e a promoção turística do concelho, através da gastronomia e identidade, são os objetivos centrais do Mercado Caramelo.Num ano especialmente atípico, face aos constrangimentos da atividade do Movimento Associativo popular pela pandemia, ainda assim, de forma resiliente, a organização mantém o evento, reinventando o seu desenho de acordo com as regras emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).