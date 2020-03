Mercado de Benfica reforça segurança

A Junta de Freguesia de Benfica decidiu manter aberto o Mercado e, por isso, reforçou as medidas de segurança. "A entrada é controlada, no interior podem estar, no máximo, 50 pessoas e é feita a desinfeção das mãos", explicou aoRicardo Marques, presidente da junta.Para evitar a propagação do novo coronavírus, há também linhas de segurança nas bancas para que haja uma separação entre operador e cliente. O saco com os produtos é colocado numa zona intermédia."A nossa principal preocupação foi manter o abastecimento alimentar da população. Com mais pessoas em casa, as entregas online acabaram por disparar", acrescentou o autarca. Para ajudar os mais necessitados, a junta está a fornecer cerca de 600 refeições a várias entidades.