A azáfama irá voltar ao Mercado do Bolhão a partir do segundo trimestre do próximo ano. Está previsto que nessa altura o espaço volte a abrir finalmente as portas ao público. Será um Bolhão em tudo melhorado, mas sem nunca perder a sua identidade. As obras - que começaram em maio de 2018 e que estão orçadas em 22,3 milhões de euros - pretenderam manter acima de tudo os valores únicos do espaço.