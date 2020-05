Mercado em Ovar abre portas com novas regras

Mais de dois meses depois, o Mercado Municipal de Ovar reabriu este sábado, com novas regras de segurança, entre ela, o uso de máscara. Cerca de 100 comerciantes de hortifrutícola e peixe venderam os seus produtos aos muitos clientes que cedo começaram a chegar ao mercado.

"Gosto muito destes produtos, por isso, vim. As regras estão a ser cumpridas e as pessoas conscientes", disse uma das pessoas que esperou numa fila delimitada por um risco amarelo no chão que garantia a distância de segurança.

Dentro do mercado, o distanciamento foi cumprido, mas houve algumas criticas dos comerciantes. " Não podem tocar nos produtos. Está errado. Se desinfetam as mãos, deveriam poder escolher as frutas e legumes", reclamaram.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24