"Alma" do Porto está no mercado do Bolhão 'original'

Comerciantes afirmam que mercado temporário é "muito lindo" mas suspiram pelo "ar livre" e pela "alma" do edifício original.

Por Lusa | 10:07

O Mercado Temporário do Bolhão (MTB) é "muito lindo", dizem os comerciantes, mas um mês depois da inauguração ainda suspiram pelo "ar livre" e pela "alma" do edifício original, fechado para obras de dois anos da Câmara do Porto.

Ficar "até à noite sem dar fé do tempo que faz" é um dos lamentos mais ouvidos, ao passo que o negócio divide opiniões: para alguns dos 82 comerciantes que transitaram para o MTB as vendas correm "tão bem como antes", outros queixam-se da "falta de turistas" e "publicidade", enquanto os vendedores de hortaliça alertam que os frescos "vão mais abaixo" por causa do ar condicionado.

Instalado desde 2 de maio num espaço protegido das alterações meteorológicas a que os lojistas "já estavam calejados", o Bolhão tem agora um burburinho diferente, como se a falta de "ar livre" abafasse conversas e pregões, mas as condições são "tantas" que "até há escadas rolantes" e "nunca ninguém pensou que ficasse assim tão lindo", descreveram à Lusa os lojistas.