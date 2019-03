Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mercadona inaugura primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho em Gaia

Anúncio foi feito esta terça-feira em Valência por Juan Roig, presidente da empresa.

11:57

A Mercadona, maior cadeia espanhola de supermercados, vai inaugurar em 02 de julho em Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, o seu primeiro estabelecimento em Portugal e até ao final do ano abrirá mais nove, todos no norte.



O anúncio foi feito hoje em Valência por Juan Roig, presidente da empresa que tem 27,5% do comércio a retalho de produtos alimentares de grande consumo em Espanha, durante a apresentação dos resultados de 2018 da empresa.



"Vamos começar por abrir 10 supermercados este ano na região do Porto, Aveiro e Braga, e vamos continuar por aí abaixo até Lisboa", disse Juan Roig, que indicou que o objetivo futuro será abrir até 150-200 estabelecimentos, entre os quais 70 na região norte.



A empresa vai inaugurar o seu primeiro supermercado em 02 de julho em Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, e durante o mesmo mês outras três superfícies - Maia, Gondomar e Matosinhos -, a que se seguirão, até ao fim do ano, mais seis, também no norte - Porto, Ovar, Braga, São João da Madeira, Barcelos e Vila Nova de Gaia.