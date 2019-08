Em casos mais graves, quando picada origina febre, tonturas ou até vómitos, a pessoa deve ser transportada para o hospital, já que poderá estar a desenvolver uma reação alérgica.



"Nunca aplicar álcool": Almeida Nunes, especialista em medicina interna

CM - Como se tratam as mordeduras de caravelas-portuguesas?

Almeida Nunes – Antes de tudo, retirar com uma pinça ou até um cartão rígido de plástico, tipo multibanco, o que restou dos tentáculos na pele. Depois, lavar com água do mar, sem esfregar, e mais uma vez colocar água quente. Não aplicar álcool, mas pode-se aplicar vinagre. Pode ainda tomar-se analgésicos mais fortes, tipo codeína. Em casos mais graves, recorrer ao serviço de Urgência.



– Como se diferenciam as picadas?

– São bem diferentes. As picadas do peixe-aranha, são normalmente três zonas de pequenos orifícios na pele, com vermelhidão e inflamação à volta. No caso da caravela-portuguesa, há queimadura que se pode estender ao corpo todo.







A dor de ser picado por um peixe-aranha ou de pisar uma concha pode parecer precisamente a mesma. Mas o engano termina passados entre um a três minutos: altura em que surge a dor aguda e violenta, acompanhada por inchaço.O primeiro passo para o alívio e tratamento da dor passa por "lavar a picada com água do mar, retirar alguma espícula que tenha ficado nos tecidos", recomenda Almeida Nunes, especialista em medicina interna no Hospital Lusíadas Lisboa.Logo de seguida é conveniente que se mergulhe o pé em água quente, já que o veneno do peixe-aranha se degrada com temperaturas altas – acima dos 40 graus -, mas com atenção às queimaduras."Deve mergulhar-se o pé em água quente, bem quente, durante 15 a 30 minutos", explica o médico.O peixe-aranha é muito comum em toda a costa portuguesa, sobretudo na região do Algarve, onde a temperatura da água é mais elevada. As picadas deste organismo são, por isso, comuns e o socorro é normalmente feito na praia.