Mês de fevereiro foi o mais quente dos últimos 89 anos

O mês passado foi o fevereiro mais quente dos últimos 89 anos em Portugal continental e também o quinto mais seco desde que são elaborados registos com regularidade, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O valor médio da temperatura máxima do ar foi de 17,89 °C, o valor mais alto desde 1931, com uma anomalia de mais 3,51 °C face à média obtida desde aquele ano. As temperaturas amenas e a falta de chuva agravaram a situação de seca no Sul do País. A falta de água nos solos atinge agora 52% do território, quando em janeiro somava 40,9% da parte mais a sul do País. Algarve e Baixo Alentejo são as regiões do País mais afetadas pela seca. Na maior parte do território, em fevereiro choveu mais 75% do que é habitual neste mês do ano, embora as quantidades de precipitação tenham sido superiores a esta média no Litoral Norte.

Nos próximos dias deverá haver um agravamento da seca perante as previsões de sol com a subida gradual das temperaturas, que deverão atingir os 25 graus de máxima, na segunda-feira, em Faro. No mesmo dia, são esperados 19 graus em Lisboa, 17 em Coimbra e 15 no Porto. Em sentido inverso, Guarda será a capital de distrito mais fria: 13 ºC de máxima.



Chuva no Litoral Norte

Para amanhã, as previsões meteorológicas apontam para chuva fraca ou aguaceiros no Norte do País, em particular no Litoral. Durante a tarde, a chuva pode estender-se ao Centro.



Barragens em baixo

No Sul do País, as barragens apresentam uma descida do volume de armazenamento. A situação mais complicada é no Barlavento algarvio.



Primavera amena

O início da primavera é no dia 20 e de acordo com a tendência meteorológica sazonal deverá ter temperaturas amenas.