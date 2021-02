Mês de janeiro foi seco e o quarto mais frio dos últimos 20 anos

O mês de janeiro foi seco e o 4.º mais frio dos últimos 20 anos, com temperaturas inferiores ao normal, que poderá ter tido impacto na população, em particular na saúde, segundo o IPMA.

Dados do último Boletim Climático de Portugal Continental disponível hoje no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que janeiro foi o 4.º ano mais frio dos últimos 20 anos com uma temperatura média do ar de 8,02 graus Celsius, - 0,79 graus em relação à normal 1971-2000 (valor mais baixo em 2006 com 7,65 graus).

O valor médio de temperatura máxima, 12,31 graus, foi o 4.º mais baixo desde 2000 com um desvio de -0,78 graus em relação à normal (valor mais baixo em 2009 com 11,40 graus). Na temperatura mínima, o valor médio, 3,73 graus, também foi inferior à normal (- 0,81 graus).