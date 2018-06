O valor médio da temperatura máxima do ar foi superior ao normal.

Por Lusa | 07:02

O mês de maio em Portugal continental foi muito seco em relação à temperatura e precipitação, mantendo-se todo o território sem seca meteorológica, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico do IPMA disponível esta quinta-feira, o mês de maio foi muito seco, sendo o valor médio da temperatura máxima do ar (21,89 graus Celsius) superior ao normal.

O IPMA indica que o valor médio da temperatura mínima (10,25 graus) foi inferior ao normal.