Este ano pode haver menos convidados na mesa de jantar, mas isso não é desculpa para deixar de se dedicar às decorações.Na impossibilidade de reunir toda a família, devido à situação atual do País, uma mesa acolhedora vai fortalecer os sentimentos de união e amor e a magia desta quadra. A mesa jantar continua a ser o principal elemento da noite de consoada e, para manter as habituais tradições, poderá trazer um pouco de nostalgia à decoração. "Deixe em cada lugar da mesa um pequeno presente como detalhe a cada elemento da família. Pode optar por coisas simples como uma mensagem ou umas bolachas natalícias. Pequenos detalhes que podem tornar a mesa mais "próxima" dos nossos", sugeriu a decoradora Vanessa Rebelo.O vermelho e o verde são cores que nos remetem ao Natal. Esta tradição poderá ser conjugada com detalhes em dourado que dão um ar mais refinado à mesa.Aposte em vários jarros de vidro de tamanhos diferentes com flores da época como amarílis, rosas, poinsétias, azevinho, ou mesmo tulipas com pinhas.Um detalhe faz a diferença no visual da mesa. Utilizar uma molduras com uma mensagem de gratidão a cada familiar vai dar um toque especial à mesa.Não existem limites na quantidade de nuances a serem exploradas desde que respeitemos a harmonia e o equilíbrio. Os talheres, argolas para os guardanapos e os enfeites podem ser usados na mesma cor, com diversas tonalidades, criando uma harmonia perfeita.Apesar de fugir ao habitual, uma mesa em tons de azul pode resultar. Este ano, o ‘Classic Blue’ é uma forte tendência.