Mesas em restaurantes com mais de três pessoas só para quem vive na mesma casa

As novas regras de reabertura dos restaurantes vão reservar a lotação das mesas com mais de três lugares para as pessoas que vivam na mesma casa. Esta é uma das orientações publicadas esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que define como regra geral um distanciamento de dois metros entre os clientes e entre estes e os empregados. Esta limitação vai reduzir substancialmente a ocupação dos ...