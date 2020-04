“Mesmo com dor no peito evitam a Urgência”: Cardiologista admite aumento da mortalidade

O presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Vítor Gil, admite que em março a taxa de angioplastias realizadas nos serviços de Urgência diminuiu 25 por cento, o que pode contribuir para o aumento da mortalidade.

CM – As urgências de Cardiologia diminuíram?

- É pouco credível que a incidência de enfartes do miocárdio tenha diminuído. O mais provável é que perante sintomas suspeitos – dor opressiva no peito ou estômago, muitas vezes irradiada para as costas, pescoço e braços – os doentes se retraiam de ir à Urgência com medo de contrair Covid-19.

- A quebra é generalizada ou limitada à Cardiologia?

- Tem vindo a assistir-se a uma diminuição generalizada da procura dos serviços de Urgência. Essa diminuição deverá conter muitas situações em que antes se recorria a Urgência sem verdadeira necessidade, mas a diminuição é extensiva aos internamentos em SO (onde ficam internados os verdadeiramente doentes) e isso é mais preocupante.

- A morte por causas cardiovasculares está a aumentar?

-A sobrevivência da nossa população aumentou muito nas últimas décadas e parte importante deve-se à diminuição da mortalidade cardiovascular (20%). Ora, temos vindo a constatar uma diminuição superior a 25 % das intervenções em fase aguda de enfarte (angioplastias) desde que a pandemia se instalou no nosso país. No caso do enfarte de miocárdio a evolução pode ser para a morte súbita (cerca de 50% dos casos). E nos casos em que os doentes acabam por pedir ajuda, a possibilidade de tratamento resolutivo pode ter sido ultrapassada. Os sobreviventes podem ficar com danos irreversíveis, como insuficiência cardíaca.