Metade da população residente em Portugal já tem a vacinação completa contra a Covid-19. A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira que 4 860 822 pessoas tinham a vacinação completa no dia 18, o que representava 47% do total. Juntando as doses administradas nos últimos três dias, 50% dos portugueses já terão concluído a vacinação.









O relatório semanal da DGS indica ainda que tomaram uma dose da vacina 6 581 332 pessoas, o equivalente a 64% da população. O Alentejo lidera na percentagem de pessoas com vacinação completa (54%), seguindo-se o Centro (51%), os Açores (49%), o Norte, Lisboa e Vale do Tejo e o Algarve, as três com 46%, e a Madeira (45%).

No final de setembro, a população portuguesa deverá estar toda vacinada, garante o coordenador da ‘task force’. “Vamos ter a população praticamente toda vacinada, toda a que é elegível para vacinação, no fim do verão. O processo de vacinação vai, certamente, libertar a sociedade portuguesa”, afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo, numa alusão às declarações do primeiro-ministro sobre a libertação no final do verão.



O responsável afirmou ainda que o autoagendamento para os maiores de 20 anos deverá arrancar, “em princípio, para a semana”, e pediu “um bocado de paciência” aos mais jovens. A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta quarta-feira que há a possibilidade de “nos próximos dias” haver uma “entrega antecipada de vacinas da Pfizer, através de cedências de outros países”.





Portugal registou esta quarta-feira 4376 infeções, um máximo desde 10 de fevereiro, e 13 mortes associadas à Covid-19. Há 867 (+13) doentes internados nos hospitais, dos quais 171 em Cuidados Intensivos (-6).