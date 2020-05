Metade das camas dos Cuidados Intensivos em Portugal está por ocupar

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que Portugal tem "600 camas de Cuidados Intensivos polivalentes de adultos" e que atualmente 295 estão ocupadas, numa "taxa de ocupação de 49%". Metade destas camas está assim por ocupar, havendo 144 doentes com Covid-19 internados nestas unidades (menos seis do que no dia anterior). Quanto ao total de internados com o vírus é de 856 (mais um do que na véspera). Recorde-se que o Governo já anunciou que há capacidade de internamento para quatro mil pessoas em unidades dedicadas à Covid-19. Portugal registou este domingo mais 20 mortos, para um total de 1043.

Já o número de infetados subiu apenas 92 (0,4%), para um total de 25 282 pessoas que já contraíram o vírus. Este é o menor crescimento de sempre, mas a ministra frisou que estes números devem ser lidos com "prudência". Marta Temido admite uma menor notificação de casos devido aos "três dias com eventual menor atividade decorrente do facto de ser fim de semana e um dia feriado".







Ministra admite mais vales-cirúrgicos

A ministra da Saúde admitiu a emissão de mais vales para os doentes serem operados em hospitais privados. "Se for necessário emitir mais vales de cirurgia fá-lo-emos", afirmou, na conferência de imprensa de domingo.



