Metade das novas infeções por Covid-19 são registadas em vacinados

Metade dos novos casos de Covid-19 em Portugal são de pessoas vacinadas, afirmou esta sexta-feira o Bastonário da Ordem dos Médicos. À, Miguel Guimarães relembrou que "as vacinas têm tempo de durabilidade em termos daquilo que é a eficácia para evitar a infeção e para nos dar proteção contra doença grave. E esse tempo pode estar a começar a chegar ao fim para muitas pessoas que foram vacinadas em dezembro e janeiro". Por isso, reforçou, a toma da terceira dose da vacina é urgente. "A necessidade da terceira dose torna-se evidente quando as pessoas que foram vacinadas começam elas próprias a ficar infetadas e a ter doença grave", referiu Miguel Guimarães.De acordo com o relatório das ‘Linhas Vermelhas’, desde o início do processo de vacinação foram identificados 43 751 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre 8 603 453 indivíduos com esquema vacinal completo contra a Covid-19 (0,5%). Nos últimos 14 dias, o número de novos casos de infeção por 100 000 habitantes, foi de 98, "com tendência crescente a nível nacional". O índice de transmissibilidade – R(t)– apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,08) e na maioria das regiões, com exceção do Alentejo.O relatório estima que Portugal possa ultrapassar a barreira dos 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias dentro de um a dois meses. O grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada correspondeu ao grupo dos 20 aos 29 anos (154 casos por 100 000 habitantes). Há uma tendência globalmente crescente em todos os grupos etários entre os 20 e os 79 anos.As visitas de crianças e jovens em casa de acolhimento têm de apresentar o Certificado Digital Covid-19 para entrar na instituição, segundo uma orientação da Direção-Geral da Saúde.Penamacor e Penedono são os únicos concelhos do País no nível de risco extremo de infeção pelo SARS-CoV-2, com 1185 e 1400 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, respetivamente.Na quinta-feira registaram-se mais 844 casos de Covid-19 e 4 óbitos em Portugal. Há mais 13 pessoas em internamento.