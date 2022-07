Metade das vagas do concurso para médicos de família por preencher em Lisboa e Vale do Tejo

Metade das vagas abertas no concurso para médicos de Medicina Geral e Familiar ficaram por preencher na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Trata-se do concurso aberto a 17 de junho, com um total de 432 vagas para médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, das quais 211 em Lisboa e Vale do Tejo.

"Para o total de 432 vagas houve 379 candidatos, ou seja, houve médicos de família candidatos para 87% das vagas. Contudo, no final do processo só 60% das vagas foram ocupadas, tendo havido dezenas de desistências", salienta o sindicato.

Em Lisboa e Vale do Tejo, uma das zonas mais carenciadas destes especialistas, "a situação foi ainda mais crítica, com metade das vagas desertas".

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, afirmou que esta situação quer dizer "três coisas": "Em primeiro lugar que, infelizmente, a tendência que se tem assistido nos últimos anos, se tem verificado e de alguma maneira agravado".

"Em segundo lugar, quando a senhora ministra da Saúde, na altura em que pressionada pelos acontecimentos de encerramento dos serviços de urgência, anuncia a contratação de 1.800 médicos, o que o faz é anunciar que abre a possibilidade de 1.800 locais de trabalho serem ocupados, mas como a senhora ministra sabe melhor que todos nós, o resultado é este", declarou.

Por último, apontou a saída dos médicos do SNS por reforma, que este ano serão 500 médicos hospitalares e cerca de 400 médicos de Medicina Geral de Familiar, e por rescisões, que em 2021 foram cerca de 500 em todas as especialidades e este ano "a tendência é muito semelhante".

"Por mais que se demonstre que o número de médicos que entram são menos dos que saem, o Ministério da Saúde ainda não assumiu que é necessário alterar as condições de trabalho dos médicos no Serviço Nacional de Saúde", salientou.

Para o dirigente sindical, é essencial que o ministério perceba que está a empurrar os médicos para serem tarefeiros ao oferecer um salário líquido mensal de 1 800 euros, quando muitos deles têm de se deslocar para outras zonas do país, com as despesas inerentes.

Como prestadores de serviços, o pagamento do valor que recebem à hora é "bastante mais atrativo e naturalmente as pessoas optam por essa maneira".

Questionado sobre a majoração de 60% no vencimento dos jovens especialistas que se fixem em zonas com uma média de cobertura por médico de família inferior à nacional, à qual se junta o incentivo que já existia para estas zonas (1 111 euros) o que significa 100% sobre o vencimento dos médicos, Roque da Cunha disse que "O princípio é errado".

"O princípio é errado e altamente perturbador, até porque junto dos médicos que há dezenas de anos asseguram o trabalho nesses locais terem ao lado colegas que durante três anos vão ganhar quase o dobro não é a solução como dissemos ao Ministério da Saúde", comentou.

Segundo Roque da Cunha, "muitas dessas vagas não foram ocupadas porque as pessoas percebem que, para além do desconforto dessa situação, é por três anos".

Esta situação vem confirmar "a necessidade imperiosa" do Ministério da Saúde, na negociação que iniciou na quarta-feira com os sindicatos, de "encarar o problema e de ouvir os sindicatos", defendeu.