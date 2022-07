Metade das vagas abertas no concurso para médicos de Medicina Geral e Familiar ficaram por preencher na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma das zonas mais carenciadas destes especialistas. Nesta região havia 211 vagas.



Os dados, revelados pelo Sindicato Independente dos Médicos, revelam que “para o total de 432 vagas houve 379 candidatos”, mas no final do processo só 60% das vagas foram ocupadas devido a desistências.









