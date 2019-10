Metade dos casos de pornografia infantil não chega a julgamento

Desde outubro de 2013 até ao final do ano passado, metade dos 3261 inquéritos abertos sobre pornografia infantil não chegaram a julgamento. De acordo com um relatório do DCIAP, citado pelo Público, 1596 casos foram arquivados por não se conseguir saber o utilizador e, nos 71 julgamentos sobre o crime, 90% resultaram em acusações.

Ao todo, foram registadas 64 condenações pelo crime de pornografia infantil em Portugal nos últimos cinco anos e meio. Mas, dentro deste número, foi aplicada a suspensão de execução da pena de prisão a 47 arguidos.

O relatório "Inquéritos referentes a pornografia infantil – 2018", publicado pela Procuradoria-Geral da República, refere que o número de exposições ao crime tem aumentado substancialmente. Em 2016 gouve 1350 participações, no ano seguinte foram mais de 2500 e em 2018 quase chegaram às 25 mil.

Em 2019 já foram instaurados 659 inquéritos, refere o Público – mais do que em 2017 e quase tantos como em 2016. Também o número de acusações tem aumentado de ano para ano: entre 2013 e junho de 2016 foram 20, que subiram para 26 no ano de 2017 e 28 no ano passado.