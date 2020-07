Metade dos infetados com Covid-19 em Portugal tem menos de 40 anos

Exatamente metade (164) dos novos casos de Covid-19 (328) no País são de pessoas com menos de 40 anos. De acordo com o relatório de situação divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, é na faixa etária dos 20 aos 39 que surgiram mais casos na quarta-feira: 117.A Grande Lisboa volta a ser a mais problemática, com 49 casos em Sintra, 33 em Cascais, 29 em Lisboa, 21 na Amadora e 18 no Seixal. Há mais oito mortes: uma no centro, 5 em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo (a funcionária do lar de Reguengos de Monsaraz, que está na origem do foco naquela zona).