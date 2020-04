Metade dos lares do Algarve já foram testados ao coronavírus

Mais de 3500 pessoas de lares algarvios, entre utentes e funcionários, já foram sujeitas a testes de despistagem para a Covid-19, o que corresponde a mais de 50% do total de pessoas que está previsto testar.



Desde o início de abril que o projeto Covid 70+ está a ser desenvolvido pelo Centro Académico ABC, com a recolha de amostras em todos os lares da região do Algarve. Esta terça-feira, foram realizados 108 testes no Lar de Santa Maria, em Tavira, sendo que apenas o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime regista casos positivos até à data.



Em média, cada colheita demora dois minutos e meio a ser feita, seguindo-se depois a análise das amostras no laboratório da Universidade do Algarve. São já 313 casos confirmados na região algarvia e 11 óbitos registados.