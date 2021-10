Metade dos novos casos de Covid-19 são pessoas vacinadas, diz bastonário da Ordem dos Médicos

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse, esta sexta-feira, aoque metade dos novos casos de Covid-19 em Portugal são pessoas vacinadas."Obviamente que as vacinas têm tempo de durabilidade em termos daquilo que é a eficácia para evitar a infeção e para nos dar proteção contra doença grave. E esse tempo pode estar a começar a chegar ao fim para muitas pessoas que foram vacinadas em dezembro e janeiro", explicou Miguel Guimarães e reforçou que a toma da terceira dose da vacina é urgente.A "necessidade da terceira dose torna-se evidente quando as pessoas que foram vacinadas começam elas próprias a ficar infetadas e a ter doença grave", referiu.O bastonário referiu que é fundamental "mantermos medidas básicas" como a utilização das máscaras, "especialmente em espaços com mais pessoas".