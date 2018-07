Temperaturas vão chegar aos 45 graus na próxima semana

Concelhos do Alentejo vão ter extremos, mas termómetros sobem acima dos 40 na maior parte do País

Por João Saramago | 15:14

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reviu as previsões e admite agora a possibilidade da vaga de calor elevar as temperaturas em algumas localidades do Alentejo para os 45 graus na primeira semana de agosto.

De acordo com os valores disponibilizados este domingo no site do IPMA, entre 2 e 4 de agosto (quinta a domingo) são esperados entre 44 a 45 graus em concelhos como Reguengos de Monsaraz, Mourão, Moura ou Serpa.

No mesmo dia - em que a maior parte do território continental terá temperaturas na ordem dos 40 graus - Évora será a capital de distrito mais quente com 44 graus.

Às previsões de calor tórrido será mais poupado o Litoral Norte, onde as máximas serão de 34 graus no Porto.



Em Lisboa, o pico do calor está previsto para quinta-feira, com os termómetros a subir aos 38 graus, descendo para 36 na sexta-feira.