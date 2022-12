Na Passagem de Ano, o Metropolitano de Lisboa não terá horário prolongado e funcionará até à 1h00, enquanto a CP não reforçará a oferta devido a um pré-aviso de greve, informou a Câmara.Já a Carris e as ligações fluviais a Barreiro e Cacilhas serão reforçadas.A Praça do Comércio e ruas envolventes vão estar encerradas ao trânsito entre as 17h00 de 31 de dezembro e as 5h00 de 1 de janeiro, devido ao Concerto de Fim de Ano e espetáculo de fogo de artifício.