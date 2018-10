Utente filmou carruagem cheia de passageiros com uma das portas escancarada.

18:03

Uma utente do metro de Lisboa publicou esta quinta-feira um vídeo de uma carruagem do metro de Lisboa a circular com uma porta aberta. A composição ia lotada, mas seguiu viagem até à estação seguinte, quando o motorista se apercebeu e pediu aos passageiros que se retirassem.



Margarida Antunes publicou o vídeo no Facebook e relata que "o metro cheio circulou com uma porta aberta. Puxou-se os alarmes de segurança e nada aconteceu, seguimos até à próxima paragem".

A utente queixa-se da demora e das dificuldades que teve em conseguir entrar no metro, dada a quantidade de pessoas que procuravam esse transporte.