Metro de Lisboa disponibiliza pagamentos 'contactless' em todas as estações

Os utilizadores ocasionais do Metropolitano de Lisboa podem, a partir de hoje, pagar o bilhete através do sistema 'contactless' nos canais de validação de todas as estações, anunciou a empresa.

"Agora é possível viajar na rede do Metro de Lisboa e pagar o bilhete aproximando simplesmente o seu cartão de débito ou crédito 'contactless' ou dispositivo de pagamento, smartphone ou smartwatch nos validadores com o símbolo 'contactless' (disponíveis em toda a extensão do Metro de Lisboa)", indicou o Metropolitano de Lisboa num comunicado.

De acordo com a empresa, não é "necessário o típico carregamento prévio com um bilhete de transporte".