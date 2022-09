Metro de Lisboa encerra a 12 de outubro durante 24 horas

a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.Em comunicado, a FECTRANS, Federação dos sindicatos dos transportes e comunicações, anuncia para dia 10 um plenário de trabalhadores onde serão discutidas outras formas de luta.No âmbito das reivindicações, os trabalhadores exigem a valorização dos salários calculado com base no aumento do custo de vida e medidas concretas para que sejam fornecidos todos os meios para a melhoria da prestação do serviço público prestado.