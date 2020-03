Metro de Lisboa inaugura novo elevador para 26 pessoas na estação do Rato

O Metropolitano de Lisboa inaugurou um novo elevador na estação do Rato, com capacidade para 26 pessoas, após os trabalhos de substituição que duraram cerca de três meses e meio, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a empresa refere que o novo elevador entrou ao serviço em fevereiro, depois de o processo de substituição ter começado no final de outubro de 2019.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, os trabalhos de desmontagem do antigo ascensor e montagem e instalação do novo equipamento contou com um investimento de 106.960,00 euros.

A empresa acrescenta que o novo elevador tem "uma velocidade de dois metros por segundo", o dobro dos restantes da rede do Metro.

"A estação Rato dispõe agora de um ascensor modernizado, rápido, de grande capacidade [26 pessoas], mais eficiente e inovador", conclui o Metropolitano de Lisboa.

A empreitada insere-se no plano de desenvolvimento operacional da rede do Metro e das intervenções de beneficiação de acessibilidades e modernização de equipamentos mecânicos.

Nos últimos anos têm sido recorrentes as críticas às constantes avarias dos elevadores e das escadas rolantes nas estações do Metro da Lisboa.

Em março de 2016, a agência Lusa constatou que os problemas mais recorrentes aconteciam nas estações da Baixa-Chiado, do Rato, Alameda, Olivais e Areeiro.

Por seu lado, o PCP dizia, no ano passado, que eram muitas as estações em que persistiam "os problemas de acessibilidades com constantes avarias nos elevadores e escadas rolantes".