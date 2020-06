Metro de Lisboa inicia quarta ação de desinfeção de comboios e estações para combater coronavírus

O Metropolitano de Lisboa inicia, a partir desta segunda-feira, a quarta ação de desinfeção por nebulização elétrica em todos os comboios e estações, nos locais de contacto dos passageiros, no sentido de reduzir o risco de contágio da covid-19.

Em comunicado, a entidade referiu que a intervenção em toda a frota de material circundante vai ocorrer entre hoje e terça-feira e em todas as estações nos dias 14, 15 e 16 de junho.

"No âmbito das ações que têm vindo a ser adotadas para reforço das medidas de limpeza e higienização, o Metropolitano de Lisboa realiza a quarta das seis ações de desinfeção por nebulização elétrica, através da aplicação de produto, em toda a frota de material circulante e estações, com especial incidência nos locais de contacto dos passageiros, tendo em vista a redução de risco de contaminação e contágio da covid-19", pode ler-se no comunicado.

De acordo com o Metro de Lisboa, estão ainda previstas mais duas ações desinfeção em julho e agosto.

A ação de desinfeção e de higienização é realizada com um produto de aplicação prolongada, mantendo-se ativo o efeito biocida até 30 dias. A primeira aplicação ocorreu em 14 de março.

Segundo a empresa, nos comboios, o desinfetante é aplicado nas cabines de condução do maquinista e nas carruagens, nomeadamente nos bancos, varões, pegas, vidros e outras superfícies.

Por outro lado, nas estações, a desinfeção é efetuada nos corrimãos das escadas fixas e mecânicas, mobiliário, máquinas de venda de títulos, cabines e postos de venda, linhas de controlo, elevadores e outras instalações.

Na nota, a transportadora recordou que continua a reforçar a limpeza diária das instalações e das zonas mais críticas de contacto com o público e com os trabalhadores.

"A empresa está a realizar, igualmente, desde o dia 04 de maio, o reforço da limpeza das pegas e varões e outras superfícies de maior contacto no interior dos comboios em circulação, no período compreendido entre a hora de ponta da manhã e a hora de ponta da tarde, em todas as linhas", concluiu.