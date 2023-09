Metro de Lisboa inicia quinta-feira a instalação de cinco elevadores na Alameda

A instalação de cinco novos elevadores na estação da Alameda no Metropolitano de Lisboa tem início na quinta-feira e pretende melhorar a acessibilidade em toda a estação, que pertence à linha Verde e Vermelha, anunciou esta quarta-feira a transportadora.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa explicou que a intervenção, "com um investimento total de um milhão de euros", tem início na quinta-feira e deverá estar concluída até final do ano.

De acordo com a empresa, os cinco elevadores existentes na estação Alameda têm 23 anos e a esperança média de vida desses equipamentos, com semelhantes características, "rondam os 25 anos, pelo que os mesmos se encontram em período de fim de vida".

Segundo o Metro de Lisboa, a substituição dos cinco elevadores por equipamentos "mais modernos e resistentes" será efetuada de forma faseada para "não causar constrangimentos a quem deseja utilizar a estação".

Os trabalhos de construção e instalação dos novos elevadores vão permitir o acesso entre a superfície e o cais a pessoas de mobilidade reduzida, designadamente de cadeira de rodas.

Desta forma, vão ser substituídos dois elevadores na estação Alameda I (linha Verde), de ligação átrio/cais/átrio, e três elevadores na estação Alameda II (linha Vermelha), sendo que um deles fará a ligação rua/átrio.

A intervenção insere-se no plano de adaptação e modernização das estações que o Metropolitano de Lisboa tem vindo a concretizar no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Acessibilidade, com o objetivo de alcançar o princípio de "Acessibilidade e Mobilidade para Todos".

Em 31 de agosto, o Metropolitano de Lisboa anunciou um investimento de um total de 13,75 milhões de euros na modernização, acessos e substituição de equipamentos mecânicos (escadas e elevadores) nas estações, encontrando-se atualmente 11 elevadores e 26 escadas rolantes fora de serviço.

De acordo com a empresa, o Metro de Lisboa dispõe em toda a sua rede de 117 elevadores, 234 escadas mecânicas e 10 tapetes rolantes.

O Metro de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).