Metro de superfície vai ligar Lisboa a Oeiras e Loures

Lisboa, Oeiras e Loures anunciaram, esta quarta-feira, que vão avançar com o metro de superfície, identificado por LIOS - Linha Intermodal Sustentável. O investimento é de 490 milhões de euros e representa uma extensão de cerca de 24,4 quilómetros de linha, que na maior parte será construída junto do estuário do rio Tejo.