Circulação restabelecida no Metro do Porto após avaria

A circulação das composições do Metro do Porto esteve interrompida entre as estações da Trindade e da Casa da Música, desde as 09h05 até ás 10h11, devido a uma avaria.

"Trata-se de uma avaria na agulha (que permite o desvio de uma via para a outra) na estação da Lapa, sendo que essa estrutura deixou de responder ao comando remoto", indicou ao CM fonte da Metro do Porto.

Entretanto, houve um grande volume de passageiros que aguardam pelo restabelecimento da circulação, na estação da Trindade.